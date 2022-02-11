Британське медіа показало, як український снайпер знищує бойовиків (відео)

Відео було знято на передовій за допомогою тепловізора

За кордоном продовжують слідкувати за агресією Росії проти України

Британський таблоїд The Sun опублікував статтю про Олену Білозерську, та про її досвід у якості снайпера на війні з Росією.

Також, видання продемонструвало відео з ліквідацією бойовиків окупаційних сил РФ.

Як повідомляє Мілітарний, відео було знято на передовій за допомогою тепловізійного приладу нічного бачення, який використовувала Олена під час своєї роботи. На кадрах чути звуки трьох пострілів зі снайперської гвинтівки «Зброяр Z-10», а також видно, як бойовики падають в окопи.

«Коли ворог підповзає до нашої позиції, щоб убити мене, чи замислюється він, чи є у мене чоловік, батьки чи діти? – звичайно, ні», – каже Білозерська, яка спочатку вирушила на фронт добровольцем, а потім долучилася до лав Збройних Сил України.

Білозерська наголошує, що вороги, які напали на її країну, заслуговують смерті.

Відзначемо, що Олена Білозерська воювала на Донбасі з 2014 року.

11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.

7 лютого міністр оборони Олексій Резніков заявив, що вздовж усього кордону України з боку РФ, Білорусі та тимчасово окупованих територій перебувають 140 тис. російських військових. Це 72 батальйонно-тактичні групи, з яких 11 розміщені в Білорусі.

Тим часом українська армія проводить масштабні навчання з Bayraktar, Javelin та Nlaw.

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