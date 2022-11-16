СБУ виявила агентів ФСБ, які співпрацювали з ворогом під час окупації Херсона

Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих

Під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ, в яких містилася інформація про їхніх агентів-колаборантів.Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед вилученого:

власноруч написані «зобов’язання» агентів про конфіденційне співробітництво з фсб;

справи агентурного вивчення;

повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань;

«протоколи обшуків» у помешканнях херсонців.

Представники спецслужби РФ покинули таємні документи на території місцевого гаражного кооперативу під час втечі від контрнаступу Сил оборони.

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За викритими матеріалами встановлено, що ворожі поплічники давали «наводку» окупантам на місця перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору на території південного регіону.

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Також агенти російської спецслужби брали участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів за сфабрикованими «уголовными делами».

Виявлено задокументовані факти викрадення і катування потерпілих, а також розграбування їхніх осель під виглядом проведення «обшуків».

Співробітники СБУ отримали інформацію, що пособники агресора були завербовані кадровими співробітниками ФСБ, які входили до складу «временно-оперативной группы ВОГ-8».

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Саме її представники займались координацією розвідувально-підривної та диверсійної діяльності на південному напрямку.

Наразі вилучені матеріали направлено на експертизу для проведення подальших оперативних дій з викриття російських агентурних мереж.

Нагадаємо, розпочалася 266-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.