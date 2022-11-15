Деокупація Миколаївщини та Херсонщини: СБУ звернулася до українців

Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти СБУ

Співробітники Служби безпеки України проводять активні стабілізаційні заходи на щойно деокупованих територіях нашої країни. Місцевих мешканців звільнених населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей правоохоронці закликають повідомляти про зрадників і колаборантів. Про це пише пресслужба СБУ.

«СБУ збирає якісну доказову базу, яка дозволить притягнути винних до відповідальності. У цій роботі нам дуже важливі свідчення місцевих мешканців!», – йдеться у повідомленні.

Якщо ви маєте інформацію про пособників ворога, а також інтернет-агентів, які «зливають» агресору важливі дані або поширюють у соцмережах контент на його підтримку, використовуйте чат-бот t.me/Traitor_Search_bot

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Якщо ви маєте інформацію про позиції або переміщення ворожої техніки, пишіть на чат-боти:

Служби безпеки України t.me/stop_russian_war_bot та Міністерства цифрової трансформації t.me/evorog_bot

Крім того, на території Херсонської та Миколаївської областей працюють окремі гарячі лінії, куди ви можете повідомляти всю інформацію про зрадників і колаборантів, які допомагали ворогу під час окупації, у телефонному режимі:

Херсонська область: +38 068 132 98 76

Миколаївська область: + 38 051 253 22 23

Також в СБУ працює загальноукраїнська гаряча лінія: 0 800 501 482

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