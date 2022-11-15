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СБУ викрила пособниць РФ, які намагалися «перевзутись» після втечі окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила пособниць РФ, які намагалися «перевзутись» після втечі окупантів
Аби уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових
СБУ

Підозрювані забезпечували харчуванням особовий склад загарбників 

Служба безпеки викрила ще двох можливих колаборанток в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Під час захоплення частини Луганщини вони «здавали» ворогу адреси українських патріотів і допомагали у «розквартируванні» окупаційних угруповань в оселях місцевих жителів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Крім цього, жінки організували харчування для особового складу загарбників і запропонували їм власні домівки у селищі Невське Сватівського району.

«За таку співпрацю отримали від окупаційної адміністрації «особливий статус» і можливість безперешкодно переміщуватись на захопленій території регіону. Втім, після звільнення населеного пункту вони залишились у селищі. Аби уникнути правосуддя, зловмисниці намагались увійти в довіру українських військових», – йдеться в повідомленні.

Наразі жінкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «министру здравоохранения АР Крым».

Також Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.

Теги: росія окупанти СБУ ЗСУ Україна

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