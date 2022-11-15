Відступ із Херсона: кремлівські прихвосні у Криму розхвилювалися про свою безпеку

Окупаційна влада Криму впевнена у поверненні Херсона «під російський контроль»

Голова підконтрольного Росії парламенту окупованого Криму Володимир Константінов закликав переглянути заходи безпеки на півострові після відступу російських окупантів із Херсона.

«Для нас відхід із Херсона має і ті наслідки, що фронт наблизився до Криму. Це змушує нас ще раз переглянути перелік тих заходів, які необхідно вжити для забезпечення безпеки наших громадян та об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого це справа військових, але ми маємо бути готові надати їм усю необхідну допомогу і самі виявляти максимальну пильність», – написав Константінов у телеграмі.

Він додав, що не знає, в чому полягає стратегічний задум відступу військ РФ із Херсона.

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«Не думаю, що має сенс хорохоритися та розповідати всім, що Херсон для нас нічого не означав, що з його втратою ми нічого суттєвого не втратили. Вважаю такі оцінки не розумними і недоречними в ситуації, що склалася. Зауважу, що виходять вони не від військових і не від людей, наділених владою. Відповідальні люди так ніколи не скажуть. Тим більше, що це і по суті неправильно», – наголосив він.

При цьому Константінов заявив, що впевнений у поверненні Херсона «під російський контроль».

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Минулого тижня окупаційна влада Криму до 22 листопада продовжила дію високого («жовтого») рівня терористичної небезпеки, запровадженого у квітні.

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Як повідомлялося, так званим «керівникам» окупаційної адміністрації Російської Федерації в Криму Сергію Аксьонову та Володимиру Константінову прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя вручено підозри в порушенні законів і звичаїв війни.