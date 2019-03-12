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    Події в Україні

    СБУ викрила групу, що розповсюджувала фейки у соцмережах

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    СБУ викрила групу, що розповсюджувала фейки у соцмережах

    Групою, що поширювала фейкову інформацію, керували з РФ, - Левченко

    У Службі безпеки України повідомили, що викрили групу, керовану російськими спецслужбами, що розповсюджувала фейкову інформацію у соціальних мережах для дискредитації вищого військового керівництва України. Про це на брифінгу повідомив керівник військової контррозвідки СБУ Сергій Левченко, пише РБК-Україна

    За словами Левченка, діяльність групи була задокументована українською спецслужбою у місті Луганськ.

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    «Ми зафіксували зростання активності цієї групи напередодні виборів. Військовою контррозвідкою ідентифіковано куратора цієї групи - підполковника Сазонова Олександра. Він раніше обіймав посаду у військовій розвідці РФ», - заявив Левченко. 

    Повідомляється, що до складу підрозділу «Сапфіра» входило 15 осіб.

    «Очолює підрозділ, за нашими даними, громадянка України, яка проживає у місті Луганську. Для координації роботи групи представники воєнної розвідки РФ використовували завербованого громадянина України, який живе у Луганську. Для дискредитації вищого військового керівництва учасники групи у соцмережах розповсюджували фейкові матеріали», - розказав він.

    Раніше співробітники Служби безпеки України (СБУ) разом з керівництвом прокуратури викрили у Сумській області громадянина РФ на розповсюдженні антиукраїнських матеріалів на території регіону.

    До слова, у Києві Служба безпеки України викрила місцевого жителя, причетного до розповсюдження антиукраїнських матеріалів.

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