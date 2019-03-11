СБУ відреагувала на звинувачення лідера «Нацкорпусу»



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СБУ офіційно звернулася до ДБР з проханням зареєструвати відповідне кримінальне провадження стосовно заяв Білецького

В Службі безпеки зауважили, що очікують оприлюднення «хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення»

Служба безпеки України закликала нардепа Андрія Білецького оприлюднити дані, що підтвердять його слова про підготовку СБУ замаху на лідерів «Національного корпусу».

Про це 11 березня йдеться у повідомленні на офіційній сторінці СБУ у Facebook.

«Служба безпеки з подивом ознайомилась із заявою лідера партії «Національний корпус» Андрія Білецького про нібито підготовку СБУ до фізичного знищення лідерів цієї організації. Дуже прикро, що народний депутат України, лідер «Нацкорпусу» Андрій Білецький дає можливість маніпулювати собою», - говориться у заяві СБУ.

В Службі безпеки зауважили, що очікують оприлюднення «хоч якихось конкретних даних, на яких базуються ці надзвичайно серйозні звинувачення, які, після їх кваліфікації, повинні бути перевірені у рамках кримінального провадження з обов’язковим доведенням до громадськості його результатів».

«У зв’язку з викладеним Служба офіційно звертається до ДБР України зареєструвати відповідне кримінальне провадження», - заявили в СБУ.

Як відомо, у понеділок Білецький заявив, що за наказом президента Петра Порошенка заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко готує фізичне знищення лідерів «Національного корпусу» та «Національних дружин».

Нагадаємо, активісти «Національного корпусу» влаштували в Житомирі чергову акцію під час виступу президента Петра Порошенка 11 березня.