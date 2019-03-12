Журналісти розповіли, як НАБУ, СБУ і ГПУ прикривали корупцію в «оборонці»

Було оприлюднено листування Андрія Рогози та Віталія Жукова, в якому вони обговорювали, скільки хабарів віднести.

Рогоза також жалівся другові з СБУ, що у ДФС справи закривати легко, а в ГПУ - складно та дорого.

Суми хабарів складали тисячі доларів.

У розслідуванні йдеться, що ДФС «накривала» конвертцентри, через які переводили в готівку гроші оборонних заводів. Потім під підозру потрапляла Оптімумспецдеталь.

У скандал потрапило і НАБУ. Бюро написало лист Концерну «Укроборонпром», в якому перерахувало список ризикових компаній, серед яких була Оптімумспецдеталь. У листуванні йде розмова про те, що перший заступник голови Бюро Гізо Углава повинен вирішити це питання. У підсумку, через деякий час Бюро виключило дану компанію зі списку небажаних компаній.

Напередодні генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.