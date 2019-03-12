Журналісти розповіли, як НАБУ, СБУ і ГПУ прикривали корупцію в «оборонці»
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Бігус опублікував фінальну частину розслідування в «Укроборонпромі»
Команда журналістів Bihus.Info оприлюднила нову частину масштабного розслідування про корупцію в оборонній сфері та причетність до неї правоохоронних органів.
За даними журналістів і НАБУ, і ГПУ мали відношення до справи.
Журналісти заявили, що практично всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній «золотих хлопчиків».
За їх даними, податкова, Нацполіція, СБУ, прокуратура, НАБУ «починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма», а самі розслідування пропадали не безкоштовно.
Також журналісти розповіли, як військова прокуратура «злила« справу про підозру в розкраданнях.