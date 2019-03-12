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    Журналісти розповіли, як НАБУ, СБУ і ГПУ прикривали корупцію в «оборонці»

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    Журналісти розповіли, як НАБУ, СБУ і ГПУ прикривали корупцію в «оборонці»

    Бігус опублікував фінальну частину розслідування в «Укроборонпромі»

    Команда журналістів Bihus.Info оприлюднила нову частину масштабного розслідування про корупцію в оборонній сфері та причетність до неї правоохоронних органів.

    За даними журналістів і НАБУ, і ГПУ мали відношення до справи.

    Журналісти заявили, що практично всі силові структури заводили кримінальні справи проти компаній «золотих хлопчиків».

    За їх даними, податкова, Нацполіція, СБУ, прокуратура, НАБУ «починали, але або ховали, або спускали розслідування на гальма», а самі розслідування пропадали не безкоштовно.

    Також журналісти розповіли, як військова прокуратура «злила« справу про підозру в розкраданнях.

    Було оприлюднено листування Андрія Рогози та Віталія Жукова, в якому вони обговорювали, скільки хабарів віднести.

    Рогоза також жалівся другові з СБУ, що у ДФС справи закривати легко, а в ГПУ - складно та дорого.

    Суми хабарів складали тисячі доларів.

    У розслідуванні йдеться, що ДФС «накривала» конвертцентри, через які переводили в готівку гроші оборонних заводів. Потім під підозру потрапляла Оптімумспецдеталь.

    У скандал потрапило і НАБУ. Бюро написало лист Концерну «Укроборонпром», в якому перерахувало список ризикових компаній, серед яких була Оптімумспецдеталь. У листуванні йде розмова про те, що перший заступник голови Бюро Гізо Углава повинен вирішити це питання. У підсумку, через деякий час Бюро виключило дану компанію зі списку небажаних компаній.

    Напередодні  генпрокурор зазначив, що корупційним схемам в «Укроборонпромі» могли сприяти в НАБУ, ДФС та СБУ.

    Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

    Фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський назвав усі звинувачення журналістів безпідставними, а оприлюднене ними смс-листування – фейком.

    Нагадаємо, що 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

    7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту».

    Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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