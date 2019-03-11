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    Новини

    СБУ затримала посадовця «Вінницягаз»

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    СБУ затримала посадовця «Вінницягаз»

    Співробітники Управління Служби безпеки України у Вінницькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України викрили на систематичних хабарах посадовця одного з відділів ПАТ «Вінницягаз»

    Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав гроші від місцевих жителів та представників комерційних структур. За різні суми неправомірної вигоди зловмисник обіцяв безперешкодне погодження технічної документації та підключення об’єктів до газорозподільних систем.

    Правоохоронці задокументували факт вимагання посадовцем десяти тисяч гривень від місцевого підприємця за погодження проекту технічної документації нежитлового приміщення в обласному центрі. 

    Правоохоронці затримали зловмисника поблизу робочого місця після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

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    СБУ затримала посадовця «Вінницягаз»
    СБУ затримала посадовця «Вінницягаз»
    СБУ затримала посадовця «Вінницягаз»

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії, зокрема для притягнення до відповідальності інших осіб ймовірно причетних до протиправної діяльності.

    Джерело: Vinbazar

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