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  4. СБУ викрила росіянина, який зривав поставки для українських військових шпиталів
рус
    Події в Україні

    СБУ викрила росіянина, який зривав поставки для українських військових шпиталів

    СБУ викрила росіянина, який зривав поставки для українських військових шпиталів

    Більше 10 пов’язаних між собою компаній впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання

    Служба безпеки України виявила факти свідомого зриву поставок медичного обладнання до військових госпіталів і закладів охорони здоров’я з боку підприємств, кінцевим бенефеціаром яких є громадянин Росії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

    Слідчі з’ясували, що більше 10 пов’язаних між собою українських компаній, які спеціалізуються на постачанні дорогого медобладнання, впродовж останнього року системно не виконували свої договірні зобов’язання. Йдеться як про постачання устаткування, так і про його сервісне обслуговування.

    Задокументована сума збитків від такої протиправної діяльності становить майже 13 млн грн.

    «Встановлено, що росіянин – фактичний власник компаній – та їх менеджмент з числа громадян України причетні до умисного невиконання договорів», – повідомили у спецслужбі.

    Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили печатки підприємств, а також носії інформації та документи з доказами протиправної діяльності.

    Наразі громадянину Росії (заочно) та керівнику однієї з компаній-постачальників повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

    Нагадаємо, раніше у Харківській області Служба безпеки України арештувала активи російських компаній на 40 млн грн. Йдеться про 13 приватних підприємств, які опосередковано сприяють військовій агресії РФ проти України.

    Також раніше Служба безпеки України арештувала активи українських підприємства та банку, які спонсорували агресію РФ.

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    Теги: росія СБУ Україна
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    СБУ викрила росіянина, який зривав поставки для українських військових шпиталів