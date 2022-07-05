СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата (відео)

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від $1,5 до $4 тис.

Cлужба безпеки України у ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від $1,5 до $4 тис.», – йдеться у повідомленні.

За джерелами Цензор.НЕТ, йдеться про помічника нардепа «Слуги народу» Юрія Здебського.

Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

Також повідомляється, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

Нагадаємо, колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України заочно повідомлено про підозру у державній зраді.