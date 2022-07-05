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  4. СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата (відео)
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    Події в Україні

    СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата (відео)

    Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ&nbsp; - СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата (відео)
    Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ 
    фото скріншот відео

    За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від $1,5 до $4 тис.

    Cлужба безпеки України у ході спецоперації у Києві затримала помічника-консультанта народного депутата України. Будучи російським агентом, він здійснював розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    «Посадовець перебував на агентурному зв’язку у заступника начальника 9 управління Департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ Дмітрія Зубарєва. Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з РФ і проведення АТО/ООС на сході України. За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб від $1,5 до $4 тис.», – йдеться у повідомленні.

    За джерелами Цензор.НЕТ, йдеться про помічника нардепа «Слуги народу» Юрія Здебського.

    Для збору розвідданих зрадник використовував широке коло особистих знайомств і статус помічника чинного нардепа.

    Також повідомляється, що слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді. Йому обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі досудове розслідування закінчено, матеріали передано в суд.

    Нагадаємо, колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України заочно повідомлено про підозру у державній зраді.

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    Теги: росія окупанти депутат війна Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    СБУ викрила на державній зраді помічника народного депутата (відео)