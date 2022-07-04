СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян в Україні

Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини

Іноземцям «гарантували» видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні

СБУ викрила організоване угруповання, яке займалось протиправною легалізацією іноземців в нашій державі. Його клієнтами були громадяни Росії та країн з підвищеною терористичною загрозою з Близького Сходу та Центральної Азії, повідомили в Службі.

За даними СБУ, нелегалів могли використовувати спецслужби РФ для проведення підривної діяльності в ході повномасштабної агресії проти України. Незаконну діяльність організував посадовець Державної міграційної служби у Києві та області.

Іноземцям «гарантували» видачу посвідок на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення біженців і навіть працевлаштування у Києві та Львові у сервісах швидкої доставки.

Вартість послуг становила від $10 до 15 тис. з людини.

У Києві затримано організатора схеми та його спільника. Наразі зловмисникам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Раніше СБУ знешкодила агентуру РФ, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні (відео).

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України в Києві виявила та нейтралізувала російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції Збройних сил України та Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки у столиці та в області.