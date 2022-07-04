СБУ знешкодила агентуру РФ, яка розвідувала позиції ЗСУ на півдні (відео)

Агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору

Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну групу, яка збирала розвіддані щодо оборони причорноморських районів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході спецоперації у Миколаївській області затримано троє законспірованих ворожих агентів.

Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокації стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для маскування злочинних дій зловмисники залучали своїх близьких родичів та інших місцевих жителів як інформаторів.

Отримані відомості учасники групи передавали своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень і фотоматеріалів з координатами. Для цього використовували заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали.

Встановлено, що агентурна мережа була сформована представниками спецслужб РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності. Крім збору розвідданих, зловмисники агітували людей підтримати окупантів і виправдовували їх злочини. Таким чином, вони намагались розхитувати обстановку в регіоні та розширити коло своїх спільників.

Під час обшуків за місцями перебування російських агентів правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами незаконних дій.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за:

ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України),ч. 2 ст. 111 (державна зрада),ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до діяльності ворожої агентури.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України в Києві виявила та нейтралізувала російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції Збройних сил України та Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки у столиці та в області.