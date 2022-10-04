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СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях
фото: пресслужба СБУ

Колаборанти фабрикують проти людей фейкові «кримінальні провадження»

Служба безпеки України зібрала докази добровільної співпраці з ворогом ще 12 колаборатів, які вступили до так званої «правоохоронної системи» РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Вони займаються репресіями щодо проукраїнського населення регіонів та фабрикують проти людей фейкові «кримінальні провадження» із придуманими «доказами», повідомляє пресслужба СБУ.

«Серед них – так званий «заступник начальника військової комендатури смт. Лазурне Херсонської області» з позивним «Грек». За даними слідства, він проходив службу в органах МВС України в Маріуполі, а після початку бойових дій у 2014 році втік до тимчасово окупованого Криму та працевлаштувався у Севастополі до Росгвардії.

Із початком широкомасштабного вторгнення РФ зрадник повернувся на материкову територію, щоб «посилити силовий блок» окупаційного режиму», – зазначається у повідомленні.

У ході оперативно-слідчих дій СБУ встановила факти викрадення, катування та вербування зловмисником громадян України для схиляння їх до співпраці з окупаційним режимом.

Наразі «Греку» повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

СБУ встановила колаборантів, які тероризують населення на окупованих територіях фото 1

Ще один мешканець Херсонщини після окупації Нової Каховки погодився обійняти посаду «начальника ізолятора тимчасового тримання» у складі створеного спецслужбами РФ «Новокаховського відділення міліції».

«У новому статусі колаборант разом з представниками окупаційної влади виїжджає за адресами мешкання проукраїнських громадян та учасників АТО, викрадає їх та доставляє до «ізолятора тимчасового тримання». Також є факти проведення ним допитів та застосування тортур», – зазначили в СБУ.

Пішли на співпрацю з окупантами колишній заступник начальника Ізолятора тимчасового тримання поліції та троє експертів-криміналістів. Вони вступили до так званого «науково-дослідного експертно-криміналістичного центру мвс», що на Херсонщині.

Наразі вони:

  • проводять експертизи та криміналістичні «дослідження» на користь окупаційної влади;
  • розслідують злочини на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Таким чином зловмисники допомагають фабрикувати фейкові звинувачення проти патріотів України.

Також слідчі СБУ задокументували діяльність призначеного російськими окупантами очільника окупаційної «поліції» Старобільського району Луганщини.

Наразі він сприяє підтриманню на тимчасово захопленій Старобільщині рашистського «нового порядку». Під його керівництвом окупаційна поліція здійснює «кримінальне переслідування» громадян на підставі фейкових «законів ЛНР».

У Волновасі на Донеччині співробітники СБУ теж задокументували протиправну діяльність колишнього працівника поліції.

У 2011 році він вийшов на пенсію, але після широкомасштабного вторгнення рф з ідейних міркувань вирішив повернутися на службу в окупаційному режимі у статусі «начальника відділу карного розшуку Волноваського райвідділу мвс днр».

Слідчі СБУ кваліфікували дії всіх зазначених вище колаборантів за ч. 7 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець.

Теги: поліція населення викрадення

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