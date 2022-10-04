СБУ ліквідувала потужну нарколабораторію, яку «кришував» правоохоронець

Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні одного з учасників групи

Щомісяця зловмисники виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн грн

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань нейтралізували потужне наркоугруповання, яке займалось промисловим виробництвом і масовим збутом метамфетаміну у Дніпрі. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що щомісяця зловмисники виготовляли оптові партії психотропів на загальну суму до 5 млн грн.

«Наркобізнес «кришував» місцевий правоохоронець, який входив до складу злочинної групи. Саме він попереджав своїх спільників про оперативні заходи, які планувалися у сфері боротьби з незаконним обігом заборонених речовин», – йдеться в повідомленні.

Крім того, посадовець «допомагав» організаторам наркоугруповання у придбанні прекурсорів, необхідних для виготовлення метамфетаміну. Для цього використовував особисті зв’язки, зокрема серед представників кримінальних кіл.

Слідство встановило, що злочинну організацію створив мешканець обласного центру. До незаконної діяльності він залучив ще п’ятьох місцевих жителів, у тому числі свою дружину. Зловмисники налагодили масштабне виробництво психотропів. Нарколабораторію облаштували у приватному домоволодінні одного з учасників групи.

Щоб отримати сировину для вироблення «товару», вони закуповували у своїх спільників контрабандні медзасоби, які містять відповідні прекурсори. Готову «продукцію» зловмисники фасували, а потім пропонували своїм клієнтам через анонімні месенджери та спеціалізовані інтернет-платформи. Для безпосередньої передачі «замовлення» застосовували розгалужену локацію так званих «закладок».

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Під час обшуків за місцем їх проживання, а також на території підпільного «цеху», правоохоронці виявили:

партію заборонених речовин;

обладнання для їх виготовлення;

мобільні телефони та чорнову документацію із доказами протиправної діяльності;

майже 20 тис. дол. готівки, одержаної злочинним шляхом.

Наразі всім шістьом зловмисникам повідомлено про підозру за:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до наркобізнесу.

Раніше повідомлялося, що Росія намагається поповнити втрати в Україні зеками, наркоманами та алкоголіками.