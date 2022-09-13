Мер Ізюма повідомив, куди з міста втекли ключові зрадники

Переважна більшість тих, хто співпрацював з окупантами, залишилися в Ізюмі

«Кожен п’ятий бюджетник з тих, які залишилися в Ізюмі, пішов на співпрацю з окупантами»

Під час окупації в Ізюмі багато людей пішло на співпрацю з окупантами. Зокрема депутати, поліцейські та вчителі. Наразі більшість зрадників перебралися на територію Росії. По це розповів мер Ізюма Валерій Марченко у інтерв'ю «Главкому».

Зауважимо, що Державне бюро розслідувань розслідує діяльність двох місцевих депутатів Анатолія Фомічевського та Юрія Козлова, а також колишнього міліціонера Владислава Соколова та колишнього мера Ізюма Олександра Божкова, яких підозрюють у держзраді. За словами мера наразі вони перебувають на Бєлгородській області.

«Вони перебувають у Бєлгородській області, це точна інформація», – повідомив Марченко.

Разом з тим він зазначив, що кожен п’ятий бюджетник з тих, які залишилися в Ізюмі, пішов на співпрацю з окупантами.

«Є директори шкіл, які згодилися співпрацювати з окупантами, учителі, які їздили на «підвищення кваліфікації» до Бєлгорода. Кожен п’ятий бюджетник з тих, які залишилися в Ізюмі, пішов на співпрацю з окупантами. Але ж багато і виїхало», – зазначив Марченко.

Мер Ізюма також додав, що зі зрадниками, які перейшли на сторону окупантів розбиратимуться правоохоронні органи. Усі дані на цих людей є.

Додамо, раніше Марченко заявляв, що після звільнення від російських окупантів Ізюма у місті відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.

Нагадаємо, 10 вересня стало відомо, що Збройні сили України звільнили Ізюм Харківської області від російських окупантів.

Згодом Служба безпеки України показала перші фотографії з деокупованого Ізюма.