Земляк Шойгу, чеченець і місцеві зрадники. Хто допомагає херсонському гауляйтеру

Названо імена «заступників» зрадника Володимира Сальдо

«Заступниками» призначеного російськими окупантами «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області» Володимира Сальдо працюють місцеві колаборанти Віталій Булюк, Ігор Семенчев і Сергій Черевко, а також «варяг» із Чечні.

А ще один «варяг» став «радником» Сальдо. Такий висновок можна зробити з даних, оприлюднених першим заступником голови Херсонської облради Юрієм Соболевським, пише сайт «Мост».

Віталій Булюк, Ігор Семенчев (молодший) й Сергій Черевко – відомі в Херсоні люди.

Булюк свого очолював Херсонську митницю, був депутатом облради від забороненої Компартії України. Після 2014 року зберіг свій вплив й депутатський мандат. Був депутатом облради від партії «Наш край», від якої в 2015 році обрали в Херсонську міськраду і Володимира Сальдо.

Віталій Булюк і Володимир Сальдо

Ігор Ігорович Семенчев – багаторічний голова Антонівської селищної ради, людина з довжезним корупційним «шлейфом», має кілька підозр в привласненні бюджетних коштів. Також має підозру в держзраді.

Посади селищного голови було замало для Семенчева, він вперто балотувався на виборах в органи влади вищого рівня, але незмінно терпів фіаско.

Сергій Черевко працював помічником Володимира Сальдо, коли той був херсонським міським головою. Черевко після 2014 року кожне 9 травня одягав щось таке, що б нагадувало заборонену в Україні георгіївську стрічку. Також він був заступником Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка із соціально-гуманітарних питань. Відомий в Херсоні ідейний «ватник».

Сергій Черевко одягав щось таке, що б нагадувало заборонену в Україні георгіївську стрічку

Ще одним «заступником» Сальдо став Аслан Арсанукаєв. Скоріше за все, це – той Аслан Арсанукаєв, який донедавна працював спеціалістом відділу методичного супроводу освітнього процесу Урус-Мартанівського районного відділу освіти Чеченської республіки.

Аслан Арсанукаєв праворуч

Крім того, як «радник голови ВЦА» зазначений Сат Артиш Михайлович. Скоріше за все, це – екс-міністр охорони здоров'я Республіки Тива, земляк міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Земляк Сергія Шойгу Сат Артиш Михайлович

Ймовірно, росіяни призначили в окупаційну «військово-цивільну адміністрацію Херсонщини» людей з Чечні й Туви як «смотрящих» за місцевими колаборантами, яким Кремль точно не довіряє.

Нагадаємо, 11 червня херсонський колаборант Володимир Сальдо отримав російський паспорт. 14 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність його партії «Блок Володимира Сальдо».

Росія розпочала видачу своїх паспортів в окупованому українському Херсоні. Охочих отримати в окупантів документ набралося 23 особи на 250-тисячне місто.

Також стало відомо, що Сергій Кирієнко пообіцяв витратити на Донбас трильйони рублів із державного бюджету.

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