СБУ за жовтень нейтралізувала більше 50 кібератак на держоргани

У жовтні поточного року СБУ заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

Основними кіберзагрозами було з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server)

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки протягом жовтня нейтралізували 57 кібератак. Усі вони були направлені на системи органів державної влади. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Це відбулося через безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці», – пише пресслужба.

Зазначається, що основними кіберзагрозами були:

З'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);

Спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

Атаки на веб-додатки (Web App Attack);

Шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Зазначається, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки встановлена система управління подіями інформаційної безпеки, яка контролює стан інформаційної безпеки в реальному часі.

Водночас потенційно критичні події обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно запобігати загрозам.

Раніше СБУ ліквідувала ще одну ботоферму, що працювала на зрив вакцинації в Україні.

Також у вересні Служба безпеки України заблокувала в Харківській області діяльність ботоферми з 50 тисячами фейкових акаунтів, що поширювали інформацію, зокрема, направлену на зрив кампанії з вакцинації.