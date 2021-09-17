СБУ ліквідувала ще одну ботоферму, що працювала на зрив вакцинації в Україні

Техніку і обладнання ботоферми було розміщено в арендованій квартирі

«Ферма» працювала на замовлення російських кураторів

Служба безпеки України ліквідувала у Дніпрі ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність «ферми» становила 5 тис. ботів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, а його налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тис. облікових записів в мережі «Фейсбук», які нібито належали громадянам України.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні «вкиди», які потрібно було «розганяти» через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Вилучено комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України заблокувала в Харківській області діяльність ботоферми з 50 тисячами фейкових акаунтів, що поширювали інформацію, зокрема, направлену на зрив кампанії з вакцинації.

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