Столичні посадовці відкидають звинувачення СБУ у розтраті 12 млн грн, виділених на оцифрування документів

Подальший тиск із боку правоохоронних органів може зупинити реформу управління нерухомим майном Києва

У Департаменті комунальної власності та комунальному підприємстві «Київське міське бюро технічної інвентаризації» відкидають звинувачення Служби безпеки України в розкраданні коштів, призначених на оцифрування технічної документації об’єктів нерухомого майна. А також заявляють, що подальший тиск із боку правоохоронних органів може зупинити реформу управління нерухомим майном Києва, у тому числі щодо забезпечення прозорості та відкритості даних про об’єкти нерухомості для громади міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Як наголошують у КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації», закупівля послуг із оцифрування технічної документації, була здійснена у відповідності до закону України «Про публічні закупівлі». Департамент комунальної власності, у свою чергу, взагалі не був і не є стороною договорів, укладених між «Київським міським бюро технічної інвентаризації» – замовником послуг та виконавцем послуг, а також не фігурує в ухвалі Шевченківського райсуду суду про проведення обшуків.

У Департаменті нагадали, що міська цільова програма «Управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва» на 2017–2019 роки та 2019–2021 роки, затверджена Київською міською радою, передбачає створення електронної бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста з метою збереження унікальної документарної спадщини (оригіналів архівних документів на нерухоме майно) та упорядкування технічної документації (інвентаризаційних справ на об’єкти нерухомості міста), що зберігаються у єдиному екземплярі у міському бюро технічної інвентаризації.

Процес створення такої бази передбачає оцифрування технічної документації на об’єкти нерухомого майна КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації».

Як підкреслюють у комунальному підприємстві, закупівля послуг, які полягали в проведенні оцифрування технічної документації, була здійснена у відповідності до закону України «Про публічні закупівлі». Усі роботи щодо оцифрування виконуються відповідно до договорів із виконавцем послуг, обраним через тендерні процедури у системі Prozorro.

Перед укладанням договорів КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» отримало погодження від головного розпорядника коштів, Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА, Міністерства цифрової трансформації України та отримало експертний висновок Інституту програмних систем національної академії наук України. Також про проведення торгів своєчасно проінформовано Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

«Тобто Бюро отримало всі погодження, які вимагаються чинним законодавством. За результатам проведених торгів договори було оприлюднено на офіційному майданчику електронної системи Prozorro. Будь-яких зауважень або скарг не надходило», – наголошують у комунальному підприємстві.

На сьогодні вже повністю оцифровано технічну документацію за об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва та завершується робота щодо оцифрування технічної документації на нерухоме майно інших форм власності (державної, приватної), що знаходиться в архівах підприємства. Станом на 2021 рік скановано, індексовано та завантажено до бази даних понад 80 тис. справ.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України заявила, що її кіберфахівці викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва на корупційних схемах. За попередніми оцінками, внаслідок злочинних дій посадовців місцевий бюджет втратив 12 млн грн.