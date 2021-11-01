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    СБУ в Маріуполі знешкоджувала терористів, що захопили заручників та вимагали вертоліт (відео)

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    Навчання із застосуванням важкої техніки та вертольоту відбулися у Маріуполі - СБУ в Маріуполі знешкоджувала терористів, що захопили заручників та вимагали вертоліт (відео)
    Навчання із застосуванням важкої техніки та вертольоту відбулися у Маріуполі
    фото: ssu.gov.ua

    Вертоліт був потрібен бойовикам для втечі на окуповану територію

    Служба безпеки України провела масштабні навчання у Маріуполі. Про це у Facebook повідомив пресцентр ГУ Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях.

    За легендою навчань, терористи хотіли викрасти з тюрми бойовика «ДНР». Під виглядом адвокатів вони пронесли у СІЗО вибухівку, захопили заручників та висунули вимогу: вертоліт для втечі на окуповану територію.

    У ході навчань співробітники СБУ звільнили «заручників» та нейтралізували «терористів».

    Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України нейтралізувала антиукраїнську діяльність «активістів» у Київській області. Члени угруповання проводили мітинги та закликали до захоплення державної влади в Україні.

    Також нещодавно повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань підозрюють двох співробітників центрального апарату Служби безпеки України та одного працівника територіального підрозділу СБУ у незаконному утриманні та вимаганні грошей в іноземця.

    Нагадаємо, на атомній електростанції, яку від «диверсантів» рятувала СБУ, сталася аварія.

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    Теги: СБУ СІЗО вертоліт навчання
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    СБУ в Маріуполі знешкоджувала терористів, що захопили заручників та вимагали вертоліт (відео)