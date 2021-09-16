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    «Армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні

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    &laquo;Армія ботів&raquo; поширювала публікації та коментарі проти вакцинації - «Армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні
    «Армія ботів» поширювала публікації та коментарі проти вакцинації
    фото: СБУ

    СБУ ліквідувала на Харківщині ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної «армії ботів»

    Служба безпеки України заблокувала в Харківській області діяльність ботоферми з 50 тисячами фейкових акаунтів, яка створювала «альтернативну реальність» в соцмережах та поширювала замовні матеріалів з Росії.

    «Армія ботів» поширювала публікації, спрямовані на:

    • зрив національної програми вакцинації;
    • виправдання збройної агресії РФ на сході України;
    • дискредитацію української влади.

    За даними СБУ, організатор ботоферми – мешканець Харківщини, який «має чималий досвід у сфері телекомунікацій». «Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи», – розповіли в СБУ та додали, що ще перевіряють можливу співпрацю чоловіка з російськими спецслужбами.

    Правоохоронці також під час обшуків вилучили комп’ютери, GSM-шлюзи та SIM-банки, п’ять тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.

    Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

    До слова, івано-Франківських депутатів вакцинували під час сесії міськради.

    Раніше прем'єр розповів, чи збирається уряд запровадити обов'язкову Covid-вакцинацію.

    Тим часом Італія запроваджує обов'язкову вакцинацію для усіх, хто хоче працювати.

    Китай повністю вакцинував проти коронавірусу понад мільярд людей

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    Теги: Росія СБУ Харківщина щеплення вакцинація коронавірус
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    «Армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні