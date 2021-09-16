«Армія ботів» на замовлення Росії намагалася зірвати кампанію з вакцинації в Україні
СБУ ліквідувала на Харківщині ботоферму, яка брала участь у створенні 50-тисячної «армії ботів»
Служба безпеки України заблокувала в Харківській області діяльність ботоферми з 50 тисячами фейкових акаунтів, яка створювала «альтернативну реальність» в соцмережах та поширювала замовні матеріалів з Росії.
«Армія ботів» поширювала публікації, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитацію української влади.
За даними СБУ, організатор ботоферми – мешканець Харківщини, який «має чималий досвід у сфері телекомунікацій». «Чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах. Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи», – розповіли в СБУ та додали, що ще перевіряють можливу співпрацю чоловіка з російськими спецслужбами.
Правоохоронці також під час обшуків вилучили комп’ютери, GSM-шлюзи та SIM-банки, п’ять тисяч SIM-карток українських операторів зв’язку.
Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.
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