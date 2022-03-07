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    Росія готується до від’єднання від світової інтернет-мережі

    документ
    На росіян чекає &laquo;внутрішній&raquo; Інтернет - Росія готується до від’єднання від світової інтернет-мережі

    На росіян чекає «внутрішній» Інтернет

    фото: 24tv

    Всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону

    Росія планує з 11 березня повністю відключитися від світового Інтернету. І вже почала розсилати всім власникам телекомунікаційних сервісів (порталів, ресурсів, сайтів) відповідні документи. Про це свідчать урядові телеграми, «злиті» у каналах, пов'язаних із «Роскомнаглядом», передає агенція Nеxta.

    Зазначається, що всі сервери та домени в Росії повинні бути з 11 березня переведені в російську зону. Також повинні бути зібрані докладні дані про мережеву інфраструктуру сайтів.

    У разі використання іноземного хостингу перемістити на ньому публічні ресурси на російський хостинг. Всі публічні ресурси, які знаходяться в іншій доменній зоні – перемістити по можливості в доменну зону ru.

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    На росіян чекає «внутрішній» Інтернет. фото: t.me/nexta_live
    На росіян чекає «внутрішній» Інтернет. фото: t.me/nexta_live

    Про вжиті заходи компанії повинні повідомити в Мінцифри РФ не пізніше 15 березня. Якщо виникнуть відмови – також про це повідомити.

    Нагадаємо, у Росії заблокували соцмережі та низку інтернет-видань.

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    Теги: Росія інтернет документи
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    Росія готується до від’єднання від світової інтернет-мережі