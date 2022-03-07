Росіяни використовують на військові техніці нацистські позначки – СБУ

Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні

Російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграм-каналі.

За інформацією силового відомства, під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.

Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні

«Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо.Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!» – заявили в СБУ.