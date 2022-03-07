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    Росіяни використовують на військові техніці нацистські позначки – СБУ

    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Росіяни використовують на військові техніці нацистські позначки – СБУ
    В Україні триває 12 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні

    Російська армія використовує на військові техніці нацистські позначки. Про це повідомляє Служба безпеки України у телеграм-каналі.

    За інформацією силового відомства, під час Другої Світової війни у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен літерою «Z» була позначена будівля, де здійснювалися масові вбивства.

    На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів. У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.

    Нині літера «Z» нанесена на танки та іншу техніку росіян, які розв’язали війну в Україні

    «Чим надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення, – вже зрозуміло. Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо.Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!» – заявили в СБУ.

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    Теги: СБУ армія війна військові #stoprussia
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    Росіяни використовують на військові техніці нацистські позначки – СБУ