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    Події в Україні

    СБУ затримала двох ексбойовиків, які воювали проти України

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    Пособників окупантів затримали&nbsp;під час спецоперації в Одеській та Харківській областях - СБУ затримала двох ексбойовиків, які воювали проти України
    Пособників окупантів затримали під час спецоперації в Одеській та Харківській областях
    Фото: ssu.gov.ua

    Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військ у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська

    Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

    За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014-2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

    Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності підозрюваних і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

    Також повідомлялося, що СБУ затримала російського шпигуна.

    Нагадаємо, СБУ проведе на Донбасі масштабні навчання з протидії диверсантам і терористам.

    Теги: АТО бойовики на Донбасі СБУ обстріл арешт Одещина військові Харківщина
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    СБУ затримала двох ексбойовиків, які воювали проти України