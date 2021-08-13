СБУ затримала двох ексбойовиків, які воювали проти України

Пособників окупантів затримали під час спецоперації в Одеській та Харківській областях

Зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військ у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська

Контррозвідники СБУ під час спецоперації в Одеській та Харківській областях затримали двох колишніх учасників незаконних збройних формувань. Встановлено, що зловмисники причетні до обстрілів позицій сил АТО. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

За даними слідства, у лавах бойовиків вони перебували протягом 2014-2016 років. За цей період зловмисники брали активну участь у бойових діях проти українських військових у районах Донецька, Дебальцевого, Широкиного і Докучаєвська.

Наразі слідчі органів безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності підозрюваних і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки нашої країни.

Також повідомлялося, що СБУ затримала російського шпигуна.

Нагадаємо, СБУ проведе на Донбасі масштабні навчання з протидії диверсантам і терористам.