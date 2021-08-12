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    СБУ проведе на Донбасі масштабні навчання з протидії диверсантам і терористам

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    СБУ&nbsp;закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей - СБУ проведе на Донбасі масштабні навчання з протидії диверсантам і терористам
    СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей
    Фото: ssu

    Тренування проходитимуть з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки

    У п'ятницю, 13 серпня, СБУ розпочинає масштабні багатоетапні планові навчання з протидії диверсійним і терористичним загрозам на території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє пресслужба управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

    Тренування проходитимуть протягом місяця в умовах, що максимально наближені до реальних, з використанням вогнепальної зброї та бронетехніки.

    СБУ закликає жителів регіону з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватись правил особистої безпеки: мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідку про навчання тощо).

    У спецслужбі наголошують, що усі дії відбуваються у межах чинного законодавства.

    До слова, СБУ затримала російського шпигуна.

    Також в Україні викрили диверсантів «ЛНР», які планували теракти і замінували авто СБУ .

    29 липня так званий розвідник «ЛНР» організував мінування службового автомобіля співробітника СБУ у Луганській області. Зусиллями підрозділів внутрішньої безпеки та контррозвідки СБУ його план вдалося зірвати, а завербованих агентів – виявити.

    Нагадаємо, в Україні затримали членів найбільшого мафіозного клану Італії (фото).

    Теги: СБУ Луганщина тероризм Донеччина військові навчання військові
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    СБУ проведе на Донбасі масштабні навчання з протидії диверсантам і терористам