Доба на Донбасі: один військовий поранений
Стан здоров’я військового – середньої важкості
За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував п’ять порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони.
Поблизу Пісків бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новомихайлівки тричі фіксували обстріли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля Південного українські позиції були обстріляні з мінометів 82 мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Потерпілий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.
До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.