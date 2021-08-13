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    Доба на Донбасі: один військовий поранений

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    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК - Доба на Донбасі: один військовий поранений
    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК
    Фото з відкритих джерел

    Стан здоров’я військового – середньої важкості

    За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував п’ять порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

    Поблизу Пісків бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

    Неподалік Новомихайлівки тричі фіксували обстріли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Біля Південного українські позиції були обстріляні з мінометів 82 мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

    Внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Потерпілий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

    Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

    До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

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    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ДНР військові СЦКК Операція Об’єднаних сил перевезення
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    Доба на Донбасі: один військовий поранений