Доба на Донбасі: один військовий поранений

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК

Стан здоров’я військового – середньої важкості

За минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі штаб зафіксував п’ять порушень перемир’я з боку терористів. Один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Поблизу Пісків бойовики вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новомихайлівки тричі фіксували обстріли зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Південного українські позиції були обстріляні з мінометів 82 мм калібру, протитанкових ракетних комплексів і станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення. Потерпілий перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 13 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.