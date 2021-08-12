Бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил

Окупанти не припиняють обстріли на Донбасі

З початку доби 12 серпня зафіксовано два порушення режиму тиші з боку бойовиків

Російські найманці на Донбасі поранили одного українського військового. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

З початку доби 12 серпня зафіксовано два порушення режиму тиші з боку бойовиків – біля селища Піски і біля Новомихайлівки, один військовий дістав вогнепальне поранення. Його доставили до лікувального закладу в стані середньої тяжкості.

Українська сторона відкрила вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. Про дії найманців РФ повідомили представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.