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    Бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил

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    Окупанти не припиняють обстріли на Донбасі - Бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил
    Окупанти не припиняють обстріли на Донбасі
    Фото з відкритих джерел

    З початку доби 12 серпня зафіксовано два порушення режиму тиші з боку бойовиків

    Російські найманці на Донбасі поранили одного українського військового. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

    З початку доби 12 серпня зафіксовано два порушення режиму тиші з боку бойовиків – біля селища Піски і біля Новомихайлівки, один військовий дістав вогнепальне поранення. Його доставили до лікувального закладу в стані середньої тяжкості.

    Українська сторона відкрила вогонь у відповідь на обстріл бойовиків. Про дії найманців РФ повідомили представникам ОБСЄ.

    Нагадаємо, останнім часом на Донбасі посилились обстріли з боку окупантів, у результаті яких є загиблі та поранені українські військові, а також місцеві жителі.

    До слова, Росія готує перший у 2021 році «гумконвой» на окупований Донбас.

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    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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    Бойовики поранили бійця операції Об'єднаних сил