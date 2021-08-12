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    СБУ затримала російського шпигуна

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    Агент російських спецслужб збирав дані про українські військові сили - СБУ затримала російського шпигуна
    Агент російських спецслужб збирав дані про українські військові сили
    Фото: СБУ

    Російських кураторів цікавили відомості про новітні зразки зброї та військової техніки на Донбасі

    Контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки. Він збирав інформацію про українські сили та засоби у районі проведення Операції Об’єднаних сил. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Встановлено, що іноземець, який тимчасово проживає на території України, за завданням представників спецслужби РФ періодично виїжджав у зону проведення ООС для збору розвідувальної інформації.


    Так, за виконану роботу він отримував грошову винагороду.

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    СБУ затримала російського шпигуна
    СБУ затримала російського шпигуна

    Зокрема, російських кураторів цікавили відомості про залучені в ООС новітні зразки зброї та військової техніки, місця дислокації, кількість особового складу підрозділів Збройних сил України тощо.

    За інформацією силовиків, шпигуна затримано на «гарячому» під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку.

    Наразі зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) ККУ.

    За рішенням суду його взято під варту. Вирішується питання про оголошення підозри за ч. 1 ст. 114 (шпигунство) ККУ.

    Теги: Петро Порошенко розвідка Росія Донбас СБУ ЗСУ армія війна шпигун військові військова техніка Операція Об’єднаних сил
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    СБУ затримала російського шпигуна