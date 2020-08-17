СБУ затримала організатора підпалу автомобіля журналістки «Радіо Свобода»



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Зловмисник підпалив авто журналістки у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові

Автомобіль журналістки підпалив колишній працівник Національної поліції

Служба безпеки України викрила у Львові колишнього працівника Національної поліції, який за версією слідства, у січні цього року організував підпал автомобіля журналістки «Радіо Свобода». Про це йдеться на сайті відомства.

Оперативники спецслужби встановили місцезнаходження та на виконання рішення слідчого судді затримали зловмисника.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 27 (співучасть у злочині ) та ч. 2 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області.

Нагадаємо, підпал авто журналістки стався у ніч на 30 січня 2020 року на вул. Кубійовича у Львові. Правоохоронці затримали в Одесі виконавця злочину - 19-річного мешканця Хмельницького, якому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

Як повідомлялося, СБУ викрила у Закарпатській ОДА багатомільйонні оборудки з державними коштами.

Також СБУ затримала у Житомирі учасника терористичної організації «Ісламська держава».