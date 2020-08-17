СБУ викрила у Закарпатській ОДА багатомільйонні оборудки з державними коштами



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СБУ поінформувала, що чиновники Закарпатської ОДА привласнили частину коштів з 30 млн грн, виділених для купівлі захисних костюмів

Підозри повідомлено чотирьом особам: одному з ексчиновників та діючому посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

Служба безпеки сьогодні, 17 серпня, провела обшуки у Депaртaменті охорони здоров’я Зaкaрпaтської облдержадміністрації. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Зa інформaцією пресслужби СБУ, від ранку у департаменті вилучають документацію через багатомільйонну махінацію з державними коштами, що були виділені на придбання засобів індивідуального захисту від коронавірусної інфекції.

Зазначається, що наразі про підозри повідомлено одному із ексчиновників та діючому посадовцю Департаменту охорони здоров’я ОДА, а також двом керівникам фірми-постачальника.

«Навесні цього року вони провели тендер на придбання костюмів біологічного захисту і респіраторів для лікарень регіону, задіяних у боротьбі із поширенням коронавірусної інфекції. Перемогу у торгах на 30 мільйонів гривень здобула наближена до чиновників місцева комерційна структура», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі СБУ поінформували, що частину з виділених державою коштів учасники оборудки привласнили через завищення реальної ринкової вартості поставленої продукції.

«Ініційована СБУ перевірка також показала, що закуплені товари мають менший ступінь захисту, а їхнього виробника не встановлено. За фактом розтрати бюджетних коштів розпочато провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України», - наголосили у пресслужбі.

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Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, задіяних в оборудці.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводились спільно з детективами та співробітниками Управління стратегічних розслідувань Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.