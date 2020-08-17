СБУ затримала у Житомирі учасника терористичної організації «Ісламська держава»



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Перебуваючи у Житомирі, іноземець подав документи на отримання посвідки на тимчасове проживання

Житель однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави, щоб уникнути кримінальної відповідальності

Служба безпеки України затримала у Житомирі учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, житель однієї з країн Центральної Азії прибув на територію нашої держави, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

«Перебуваючи у Житомирі, іноземець подав документи на отримання посвідки на тимчасове проживання», - йдеться у повідомленні.

Наразі до затриманого судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

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