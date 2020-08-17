«Кадировці» та інші кавказькі найманці. Хто вбиває українців на Донбасі (список)



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Іноземці, які воюють на боці терористів

«Главком» продовжує спільний проєкт з громадськими активістами, які збирають та систематизують інформацію про іноземних громадян, які воюють в Україні на боці терористів.

По суті, волонтери роблять те, що не завжди спроможна держава: складають список іноземців, які причетні до воєнних злочинів на території нашої держави.

Перший матеріал з цієї серії опублікований тут: Громадяни Італії, які їхали на Донбас вбивати українців. Список публікується вперше.

Нині ж мова піде про громадян Російської Федерації, яких можна зарахувати до групи «Кавказькі найманці». Їх можна розділити на три умовні підгрупи: найманці-професіонали, для яких війна – спосіб життя і заробітку; фанатики – ті, хто впевнений, що приїхав воювати в Україну з США. Третя категорія – ті, хто підкорився прямим наказам Кадирова.

Про помітну роль «кадировців» у збройному конфлікті на Україні писали в доповіді «Путін. Війна» соратники Бориса Нємцова. «Ці люди ідентифікують себе як прихильники президента Чечні Рамзана Кадирова і часто є вихідцями з підконтрольних йому силових структур», – зазначалося у дослідженні.

За інформацією російського опозиційного політика Іллі Яшина підготовкою «кадировського спецназу» займався офіцер російських спецслужб Данило Мартинов, ветеран спецпідрозділу «Альфа». У 2013 році Мартинов був призначений помічником глави Чечні.

Перший загін «кадировського спецназу» прибув в Україну 24 травня 2014 року. В цей день, державний кордон в районі пункту пропуску «Дубровка» Донецької області разом з бойовиками незаконно перетнув російський журналіст Сергій Шаргунов. «Чеченці - точно. Сьогодні вночі в КамАЗі з ними мчав», – написав він у Facebook.

На підтвердження своїх слів Шаргунов виклав фотографію як доказ, що вони прибули в Донецьк. Також журналіст написав, що бойовики служать в батальйоні «Восток» і носять пов'язки з відповідними написами.

Варто зазначити, що батальйон «Восток» – батальйон 291-го мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії міністерства оборони Російської Федерації, більшість бійців – чеченці, до травня 2008 року підрозділ очолював Сулим Ямадаєв. На даний батальйон момент розформований.

25 травня 2014 року було оприлюднено відео, зняте на мітингу в окупованому Донецьку. На відео зафіксована вантажівка з озброєними вихідцями з Кавказу.

У розмові з кореспондентом CNN один із них каже: «Ми – «кадировці», і визнає, що працює в структурах МВС Чечні.



26 травня ЗМІ повідомляють про два знищені КамАЗи в районі донецького аеропорту, що перевозили «ДНРівців» і «кадировців». Згодом про те, що серед знищених терористів були 33 громадяни РФ заявив і тодішній «прем'єр ДНР» Олександр Бородай.

В результаті авіаудару українських гелікоптерів по будівлі нового терміналу аеропорту зі складу чеченської групи, яка приймала участь у спробі захоплення терміналу, були знищені 28-річний Бетанедов Джамбулат Ламалієвич і 29-річний Дадаєв Мурат Ламалієвич.

На фото, яке датоване 26 травня 2014 року, на даху терміналу Донецького аеропорту громадянин РФ Цахаєв Тимур Алхієвич, 1984 року народження.

Під час бою Цахаєв Тимур Алхієвич отримав важкі поранення

28 травня 2014 року один з польових командирів терористів «ДНР» Сергій Здрилюк, більш відомий на псевдо «Абвер», підтвердив в інтерв'ю по телефону кореспонденту Укрінформу прибуття «кадировців» на Донбас для допомоги терористам «Донецької народної республіки». «Різні люди є, чеченці, вірмени, представники інших національностей», – зазначив Сергій Здрилюк.

Крім того, він заявив , що в будівлі аеропорту заблокована група «служби безпеки ДНР», яка не може вийти. Здрилюк також підтвердив факт переговорів з керівництвом АТО.

У свою чергу глава Чечні Рамзан Кадиров 28 травня 2014 року спростував інформацію про присутність збройних жителів республіки на сході України. «Я офіційно заявляю, що це не відповідає дійсності. Ніякі «чеченські військовослужбовці» і, тим більше «військові колони Чечні» в конфлікті не беруть участі», – написав Кадиров у своєму Instagram.

За словами чеченського політика у вигнанні Ахмеда Закаєва, «кадировський» підрозділ захопив одне з приміщень аеропорту. У підвалі вони виявилися в оточенні. «Українські силовики зробили пропозицію обміняти їх на військовополонених. Чеченці, які були поза аеропортом, звернулися до Захарченка піти на цей обмін, але той в цьому відмовив. У кінцевому підсумку люди, які опинилися в оточенні, були знищені», – заявив Закаєв в ефірі телеканалу «Настоящее время», яку спільно випускають «Радіо Свобода» і «Голос Америки». За його словами, понад сорок тіл вбитих були доставлені в Чечню.

Як повідомляв «Кавказький вузол», в період з 28 по 29 травня 2014 року на територію Чечні, за словами місцевих жителів, були доставлені від 35 до 45 загиблих уродженців республіки, які брали участь в бойових діях в Донецькій області України.

На наступний день, 29 травня 2014 року, до будівлі Донецької обладміністрації під'їхала колона автомобілів з бойовиками батальйону «Восток». «Кадировці» оточили будівлю і згодом увійшли всередину і заявили, що вони приїхали в ОДА «боротися з мародерством і зрадою в рядах ополченців Донецька».

За словами одного з ватажків терористів «ДНР» Олександра Ходаковського, «після розгрому в донецькому аеропорту добровольці з Чечні довгий час не з'являлися. ГРУ ЗС РФ навіть намагалася в червні 2014 року окремо розгорнути програму рекрутингу ветеранів чеченських спецназів – нічого не вийшло».

Пізніше – 29 серпня 2014 року – було опубліковано відео, зняте одним із чеченських бойовиків на російсько-українському кордоні. На ролику «кадировець» на танку говорить про те, що бойовики «підготувалися до вторгнення».

«Ось наша колона, не видно початку, не видно кінця, і ми підготувалися до вторгнення. Аллаху акбар! Тут є і чеченці-хлопці. Ось ці танкісти — чеченці», – говорить він.

У вересні 2014 року з’являється інформація прес-центру так званого «уряду» і самопроголошеної «Верховної Ради ДНР» щодо злочинних дій батальйону «Чечен» в Київському районі міста Донецьк, на території поблизу донецького аеропорту. «Представляючись «ополченцями», бандити забирають у мирних жителів автомобілі, розкривають і грабують гаражі, вламуються і виносять цінні речі з будинків, які знаходяться на даний момент без господарів. Угруповання налічує до 10 осіб , пересуваються вони на трьох автомобілях, імовірно, мінівенах і мініфургон», – йшлося у повідомленні.

Ситуацію змушений був коментувати депутат Державної Думи РФ від Чечні Шамсаїл Саралієв . Він висловив упевненість, що до чеченців вони відношення не мають. «Я з повною впевненістю можу заявити, що це повна провокація з метою дестабілізувати обстановку. Тут має місце чергова спроба очорнити наших людей і показати громадськості і всьому світу, що чеченці нібито ведуть себе таким негідним чином. Немає в Донецьку бандитських чеченських формувань!», – наполягав Саралієв.

Натомість 19 листопада 2014 року з'явилися документальні свідчення створення на території Донбасу окремого батальйону «Смерть», сформованого з ветеранів силових структур Рамзана Кадирова.

Батальйон «Смерть»: командир групи на псевдо «Генерал»

Батальйон «Смерть»: заступник командира-псевдо «Стінгер»

Група була розбита на три взводи, які мали місця постійної дислокації в окупованих Донецьку і Макіївці. За інформацією проросійських ЗМІ, «одним із завдань цього підрозділу, що складався із звільнених у запас чеченських силовиків, є ліквідація Іси Мунаева».





Ніяких чеченців на Донбасі немає, запевняв Кадиров і депутат Держдуми від Чечні. Але вже скоро їхня риторика зміниться

Пізніше було опубліковано відео, на якому «Стінгер» заявляє, що «батальйон налічує близько 300 бійців у Донецькій області з мінімальним бойовим досвідом 10 років». За його словами, до 70% бойовиків — вихідці зі спецназу.

У Макіївці частина «кадировців» входила до складу бойовиків загону «Меч». Командир загону бойовиків «Меч» — польовий командир на псевдо «Прима». База розташування загону знаходилася за адресою: Макіївка, вул. Щорса, 62. Один з командирів — Болотханов Апті Денисолтанович, майор МВС Чеченської республіки, командир 3-ї патрульної роти військової частини 4157.

Члени вказаного батальйону бойовиків брали участь у боях за Донецький аеропорт і Іловайськ. Крім того, здійснювали особисту охорону ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка.

Охорона Захарченка, який врешті був ліквідований, складалась з чеченців

Крім того, була зафіксована рота «кадировців», яка входила до складу батальйону «Оплот». У його межах діяли групи «Шамана» та «Електрика». Останній – громадянин РФ. В батальйоні «Оплот» та тактичній групі «Смерть» (Донецьк, Макіївка та Сніжне) — нараховувалось до 150 «кадирівців».

У місті Зугрес були розквартировані до 150 «кадировців» – співробітників поліції ППсП ім. А. Кадирова. На озброєнні загону було до 10 одиниць бронетехніки.

За інформацією місцевих джерел громадської ініціативи «Права справа», дві роти «кадировців» входили до складу бойовиків батальйону «Восток». В батальйоні «Восток» загальна кількість кадировців, за різними оцінками, нараховувалася від 150 до 200 бійців. Командир роти «Юг» батальйону «Восток» — осетин на псевдо «Заур».

Крім «кадировців», в окупованому Донецьку був розквартирований загін осетин під проводом польового командира на псевдо «Коба» (Алан Мамієв). Активні учасники збройного угрупування «Коби»: Габараєв Азамат Казимирович; Карсанов Яків Іванович; Джіоєв Алан Хасайбертович; Козонов Дмитро Феліксович.

Свого часу в Донецьку, бойовиками батальйону «Восток», за звинуваченням в організації наркотрафіку був затриманий один з польових командирів осетин Чочієв Сармат Борисович, син глави адміністрації президента Південної Осетії Чочієва Бориса Єліозовича.

10 грудня 2014 року глава невизнаної республіки Південна Осетія Леонід Тібілов закликав найманців, які беруть участь в бойових діях на стороні «ДНР» і «ЛНР», повернутися на батьківщину. «Як Верховний головнокомандувач, я не віддавав наказу про направлення вас у Новоросію... Але, як глава держави, сьогодні я закликаю вас повернутися на батьківщину», – сказав Тібілов.

19 січня 2015 року російський поплічник терористів Гліб Корнілов повідомив про викрадення у Донецьку «народного губернатора» Павла Губарєва. За словами самого Губарєва, о 16:00 в його офіс увірвалася дюжина озброєних людей і посадила його в машину.

«У машині, коли везли, з розмов почув, що причиною полону став... фейк про те, що я де звинуватив Кадирова в терактах в Парижі, і в мене є докази», – повідомляв Губарєв у себе на сторінці в Facebook.

За словами Губарєва, його привезли на базу в Зугресі. «Я детально хлопцям пояснив, що таке фейк і для чого наші вороги це роблять – щоб пересварити нас між собою. Після ми потиснули один одному руки, і хлопці відвезли мене додому», – стверджував Губарєв.

За інформацією аналітичного відділу ініціативи «Права Справа», 7 квітня 2015 року в окупований Донецьк прибули підрозділи спецназу МВС Чеченської Республіки. Були встановлені місця розквартирування цих підрозділів. У Донецьку загін «кадировців» базувався в Київському районі, вул. Зльотна. Встановлені прізвища бійців загону спецпризначення МВС Чечні.

1. Зілімхан (Осман) Рамзанов, 7 жовтня 1977 р.н., м. Грозний. За іншою інформацією – 03.04.1980 р.н. Співробітник полку патрульно-постової служби поліції МВС РФ «імені героя Росії А. Кадирова».

2. Хусейн Бельтієв

За інформацією групи «Інформаційний спротив», 13.04.2016 о 17.00 через с. Успенка (Амвросіївський район) на територію України зайшли чотири мікроавтобуси з чеченцями. Дислокуються десь між Сніжним і Шахтарськом. За розповідями самих «кадировців», їх прислали в Україну «на серйозну справу», – йшлося у повідомленні.

У подальшому інформація не знайшла підтвердження.

9 травня 2016 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України встановило, що серед російських військових в Донецьку є чеченські громадяни. «Підтверджено перебування в складі 100 окремої мотострілкової бригади (Донецьк) 1 АК підрозділи військовослужбовців ЗС РФ, чеченців за національністю», – йдеться в повідомленні. У ГУР також уточнили, що встановлені персональні дані двох військовослужбовців: Ренат Елмулірзаев 1981 року народження і Халід Умаров 1982 року народження.

На території так званої «Луганської народної республіки», зокрема, в окупованому Луганську, загін «кадировців» був розквартирований в приміщеннях колишнього Головного управління Міндоходів в Луганській області за адресою: вул. Коцюбинского, 2-а (3-й поверх).

У Луганську вихідці з Кавказу входили окремими підрозділами до складу батальйонів бойовиків «Дон» і «Зоря». Місцем їхнього розташування були селища Миколаївка та Піонерське Станично-Луганського району Луганської області.

У Краснодоні загони «кадировців» відповідали за супровід колон та контрабанду паливно-мастильних матеріалів і зброї. Керував ними польовий командир на псевдо «Мага».

За інформацією контррозвідки СБУ, з червні 2014 року питаннями пов’язаними з координацією нелегального ввезення на територію України важкого озброєння – танків, реактивних систем залпового вогню «Град», гаубиць, самохідних артилерійських установок займався Елімханов Біслан Рамзанович. Він народився 1 квітня 1973 року, громадянин Російської Федерації, уродженець с. Дачу-Борзой (Чеченська Республіка). Герой Росії, полковник Генштабу ЗС РФ (до 2015 року – ГРУ ГШ). Під час перебування в Україні 2014 року використовував позивний «Лавина». Станом на жовтень 2014 року був радником «міністра оборони ДНР» Ігоря Безлера.

3. Елімханов Біслан Рамзанович

Перевезення озброєння здійснювалося у нічний час, через слабоконтрольовані українськими прикордонниками ділянки місцевості у Краснодонському та Суходольському районах Луганської області.

Крім того, на території окупованого міста Краснодон була розквартирована група польового командира на псевдо «Дикий».

Група «Дикого»

У Краснодоні «кадировцями» була налагоджена тісна взаємодія з загоном польового командира на псевдо «Моджахед». Загін «Моджахеда» брав активну участь у роззброєнні розквартированого у цьому місті загону МГБ ЛНР «Одесса» (командир загону – «Фома»).

11 січня 2015 року «кадировці» з групи «Дикого», які воювали на боці терористів «ЛНР», зажадали від ватажків «ДНР» видати їм «ополченця». «Дикий» заявив, що його група прибули до Донецька з Краснодона після того, як їм стало відомо про те, що один з бойовиків «ДНР» вбив чеченця. Крім того він заявив, що «ополченцеві» винесено смертний вирок і вони мають намір його виконати. Якщо ватажки «ДНР» відмовляться видавати вбивцю, то, за його словами, їх в Донецьку підтримають 200 «братів».

Громадська ініціатива «Права справа» інформувала українські спецслужби про місця базування «кадировців» та території бази відпочинку поблизу с. Пархоменко та в районі с. Хрящівка (дачний кооператив «Мир»). На території кооперативу, крім живої сили, розміщувалася важка техніка і артилерія бойовиків.

У лютому 2015 року місцеві джерела «Права справа» отримують інформацію, що на окупованих територіях Луганської області польовим командиром на псевдо «Рим» (Гайдей А.П.) налагоджено друк фальшивих грошових знаків Центрального банку Російської Федерації. Підземний бункер, в якому крім друку фальшивих грошових знаків РФ проводилася розфасовка наркотичних речовин, знаходився в районі селища Верхня Деревечка Луганської області. Територія навколо бункеру і сам бункер знаходився під охороною бойовиків з Північного Кавказу.

1 березня 2015 року в українських ЗМІ з’являється інформація «Права справа», що на територіях самопроголошених «республік» бойовики організували друк фальшивих банкнот Центробанку РФ та євро.

Загальна кількість бойовиків, які були розквартировані на території окупованих Краснодонського і Свердловського районів Луганської області, за різними оцінками, складала до 250 осіб.

В місті Лутугине був розквартирований підрозділ осетин загальною кількістю до 40 бойовиків. На початок збройного протистояння з регулярною українською армією загін нараховував до 70 бойовиків. Командир — Алгуров Альберт Філіпович. Ветеран збройних конфліктів на Кавказі. Один з польових командирів — Агаєв Аксарбек.

В окупованому Стаханові оперував загін вихідців з Кавказу кількістю до 100 бойовиків.

31 липня 2015 року в інтерв’ю «РИА-новости» глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив участь чеченців в збройному конфлікті на сході України.

При цьому глава Чечні і раніше підтверджував, що на стороні «ДНР» і «ЛНР» воюють чеченці-колишні співробітники спеціальних підрозділів. За його підрахунками, 14 осіб. «Але ми їх не відрядили, вони не значаться в наших рядах», – запевняв він в програмі «Вести в суботу» на каналі «Росія 1» 31 травня 2014 року.

11 січня 2017 року видання «Українська правда», посилаючись на свої джерела в СБУ, повідомляла, що серед бойовиків на окупованих територіях Донбасу помітно зросла кількість вихідців із Чечні, так званих «кадировців». Вони приїхали, ймовірно, для того, щоб придушити тих сепаратистів, які виходять із-під контролю.

Так, наприкінці листопада у Донецьку почала помітно зростати кількість бойовиків з шевронами «СЕВЕР» та зображенням двох прапорів (РФ та Чеченської Республіки). Підрозділ базувався у Донецьку на території колишнього Управління МВС на Донецькій залізниці.

Утім, ця інформація не знайшла свого підтвердження.

28 липня 2020 року на сайті «Кавказ. Реалии» була опублікована інформація про те, що командир полку спецпризначення ім. А. Кадирова Замід Чала, вітаючи свого товариша по службі з днем народження, розповів, що той був в Україні, Південній Осетії, Лівії та Сирії.

Відповідний пост опублікований в інстаграмі Чалаева. На фото – лейтенант на ім'я Арсен (його прізвище уточнити не вдалося).

Редакція «Главкома» та громадська ініціатива «Права справа» звертаються до мешканців окупованих територій з прохання надавати докази масової участі іноземців на окупованих територіях Донецької і Луганської областей за цими контактами.

Дмитро Снєгирьов, для «Главкома»