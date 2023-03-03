Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)

Окупант розповідає, що бойовики «Вагнера» постійно «обкурені» і рвуться у бій, водночас несуть важкі втрати

Серед бойовиків російських приватних військових компаній ходять чутки, що їх будуть виводити до Росії. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.

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«В феврале че-то, у нас тут говорят чвкашники, типа войска будут выводить в Россию, на**.й, в Донецкую и Луганскую область, типа назад в Россию, на**й. Типа война закончится, говорят», – каже росіянин.

Також окупант розповідає, що бойовики «Вагнера» постійно «обкурені» і рвуться у бій, водночас несуть важкі втрати.

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Раніше радник Залужного розповів, скільки триватиме війна.

До слова, триває 373-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання Російською Федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.