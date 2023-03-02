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Зустріч G20 продемонструвала, які дві країни не хочуть закінчення війни в Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зустріч G20 продемонструвала, які дві країни не хочуть закінчення війни в Україні
фото:www.aljazeera.com

Перемовини міністрів закордонних справ в Індії були затьмарені розбіжностями, оскільки Росія та Китай ухилились від підписання спільної заяви, яка закликає до припинення війни в Україні

Зустріч країн Великої двадцятки завершилася без консенсусу щодо питання війни в Україні. Китай не підписав вимогу до Москви негайно припинити військові дії, чим підтримав Росію. Про це пише Al Jazeera.

Ці дві країни були єдиними на зустрічі міністрів закордонних справ G20 у четвер у Нью-Делі, які не погодили заяву з вимогою «повного та безумовного виходу Росії з території України».

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар також заявив, що існують «розбіжності», які неможливо узгодити, оскільки «різні сторони мають різні погляди».

Він додав, що члени G20, групи найбільших економік світу, дійшли згоди щодо більшості питань, що стосуються занепокоєння менш розвинених країн, «наприклад, посилення багатосторонності, сприяння продовольчій та енергетичній безпеці, зміна клімату, гендерні питання та боротьба з тероризмом».

У відеозверненні до зібраних міністрів закордонних справ прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав членів не дозволити нинішній напруженості зруйнувати угоди, які можуть бути досягнуті щодо продовольчої та енергетичної безпеки, зміни клімату, тощо.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка сиділа навпроти свого російського колеги Сергія Лаврова, використала зустріч G20, щоб звернутися до дипломата з країни-агресора.

«Пане Лавров, припиніть цю війну, припиніть порушення нашого міжнародного порядку, припиніть бомбардування українських міст і мирних жителів», – сказала вона. Лавров відповів у своїй промові, звинувативши західні держави в лицемірстві, оскільки вони начебто роками «повною мірою накачували Україну  зброєю».

Відповідно до коментарів, оприлюднених Державним департаментом США, держсекретар США Ентоні Блінкен провів багато часу в індійській столиці, описуючи зусилля Вашингтона щодо зміцнення енергетичної та продовольчої безпеки. Він також наголосив на зустрічі, що війна Росії з Україною  має бути припинена

«На жаль, ця зустріч знову була затьмарена важкою та невиправданою війною Росії проти України, навмисною кампанією знищення цивільних цілей та її нападом на основні принципи Статуту ООН», – сказав Блінкен.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров коротко зустрілися сьогодні під час засідання міністрів закордонних справ країн G20 в Індії. Пізніше в четвер Блінкен сказав журналістам, що закликав Лаврова припинити війну в Україні, аби той займався змістовною дипломатією.

«Я сказав міністру закордонних справ те, що я, та багато інших говорили минулого тижня в ООН і що багато міністрів закордонних справ G20 сказали сьогодні: покінчіть з агресивною війною, займіться змістовною дипломатією, яка може створити справедливий і міцний мир», – сказав Блінкен. Чиновник додав, що не має наміру проводити повноцінні двосторонні переговори з російським колегою.

Також Блінкен зазначив, що Вашингтон «готовий підтримати Україну дипломатичним шляхом, щоб припинити війну», але президент Росії Володимир Путін «продемонстрував нульовий інтерес до участі».

Також пізніше Індія оприлюднила офіційну заяву за підсумками зустрічі на рівні міністрів закордонних справ 20 країн – G20 у Нью-Делі. Уній погоджені всі пункти, окрім питання російської агресії проти України.

У документі, який складається з 24 параграфів – всі учасники саміту не погодили лише третій та четвертий пункти, де згадується агресія росії проти України.

«Ми повторили нашу позицію, висловлену на інших форумах, включаючи на Раді Безпеки ООН та Генеральній Асамблеї ООН, де в Резолюції від 2 березня 2022 року, прийнятою більшістю голосів, засуджується агресія російської федерації проти України та вимагається повний та безумовний вихід військ рф з території України. Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючу вразливість світової економіки – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюги поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку, та підвищує ризики для фінансової стабільності», – йдеться у третьому пункті документу.

Водночас зазначається, що були інші погляди і різні оцінки ситуації та питання санкцій. «Визнаючи, що G20 не є форумом для вирішення проблем безпеки, ми визнаємо, що безпекові проблеми можуть мати значні наслідки для світової економіки», – йдеться у заяві. 

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Теги: переговори міністр війна Китай путін Сергій Лавров агресія чиновник військові Індія бомбардування президент Вашингтон Ентоні Блінкен Анналена Бербок росія

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