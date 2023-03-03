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Чи буде війна? МЗС Молдови назвало головні ризики

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чи буде війна? МЗС Молдови назвало головні ризики
Ніку Попеску просить Росію вивести війська з території Молдови
фото:https://romania.europalibera.org

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску зазначив, що на даний момент немає жодних військових ризиків для Республіки Молдова

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску заявив, що на даний момент військових ризиків для країни немає. Головні ризики, що загрожують стабільності в середині країні, мають гібридний характер. Передає слова дипломата  Romania.europalibera.

Основні проблеми безпеки, з якими стикається Республіка Молдова, пов’язані з пропагандою, кібератаками, помилковими сповіщеннями про бомби та організованими протестами.

«На даному етапі Республіці Молдова не загрожує військова загроза. Основні ризики – це гібридні, внутрішні, кібератаки, сповіщення про бомби, платні протестувальники, звичайна справа для влади Російської Федерації та олігархів, які пограбували наше населення», – сказав Ніку Попеску.

Міністр закордонних справ Республіки Молдова Ніку Попеску також заявив, що завдяки українському опору та підтримці Заходу лінія фронту тримається подалі від кордону Республіки Молдова.

З іншого боку, Ніку Попеску заявив, що Республіка Молдова офіційно просить Росію вивести війська з її території та наполягає на мирному врегулюванні придністровського конфлікту виключно дипломатичними методами.

Молдовський урядовець передав громадянам Республіки Молдова, що метою влади Кишинева є збереження миру, безпеки та спокою на обох берегах Дністра.

Президент країни Майя Санду розкрила план Москви, зірваний молдавськими силовими структурами, який передбачав повалення демократичного режиму в Кишиневі, в тому числі шляхом насильницьких актів. План також підтвердила київська влада. Крім того, останні кілька місяців принесли вуличні протести проти демократично обраного режиму в Молдові. Серед організаторів протестів була проросійська партія олігарха-втікача Ілана Шора, засудженого Республікою Молдова до в'язниці за корупційні дії.

Нагадаємо, наявного контингенту росіян в так званій Придністровській молдавській республіці не достатньо для наступу на Україну. Крім того, громадяни, які можуть бути мобілізовані до російської армії в ПМР, виїжджають на територію Молдови, аби не брати участь у провокації Кремля. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов,

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Теги: Майя Санду населення влада Україна війна Молдова Міноборони

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