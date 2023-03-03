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Радник Залужного розповів, скільки триватиме війна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Радник Залужного розповів, скільки триватиме війна
фото: Генштаб

Назаров підкреслив, що здолати Росію на полі бою цілком реально, і якраз такий фінал повинен бути у цієї війни

Повномасштабне російське вторгнення тривати ще рік. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, генерал Віктор Назаров в інтерв'ю німецькому виданню Spiegel.

За словами генерала, у лютому 2022 року він вважав, що повномасштабна війна з Росією триватиме не менше року. Зараз він прогнозує, що для повної перемоги Україні буде потрібен ще один рік.

«Йдеться про деокупацію територій на узбережжі Азовського моря і Кримського півострова», – заявив генерал.

На його думку, величезні розміри російської території і наявність у ворога ядерної зброї виключають можливість завдати Росії тотальної поразки з беззастережною капітуляцією. Однак вигнати росіян з української території – можливо.

Назаров нагадав, що такі приклади вже є – в Харківській і Херсонській областях, де вдалося завдати поразки російським військам і звільнити великі території.

Розпочалася 373-я доба російського широкомасштабного вторгнення. На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника. 

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Теги: війна радник Валерій Залужний окупація деокупація

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