Сергій Міхалок висловся з приводу протестів у його рідній Білорусі



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Сергій Міхалок виловив сподівання, що тиранія в Білорусі закінчиться

Співак, який роками критикував владу Білорусі, досить сухо відізвався про протести у державі

Білоруський музикант Сергій Міхалок, який в минулому різко критикував владу країни, перервав мовчання з приводу протестів у Мінську та інших містах. Багато співвітчизників чекали, що екс-лідер групи «Ляпіс Трубецькой» активно виступить на підтримку протестуючих, проте він висловився лише через кілька днів і досить коротко.

12 серпня, виступаючи в Одесі з групою Brutto, Міхалок вийшов на сцену і оголосив: «Я знаю, що всі наші брати-білоруси - воїни світла поборють всіх Дартів Вейдерів, але я тут не для того, щоб геополітичну х ... розповідати, а для того, щоб співати вам ох ... ні пісні » (цитату наводить anews.com із посиланням на Dumskaya.net).

У себе в інстаграмі Міхалок розмістив відео з концерту в Одесі, де говорить: «Я хотів би зачитати вірш, який повністю висловлює зараз те, що відбувається у мене всередині:

Я вірю, що повернеться

Славний час титанів,

Рабський ланцюг розірветься,

Земля проковтне тиранів».

У колишні роки Сергій Міхалок був відомий тим, що різко критикував стан в Білорусі і президента Олександра Лукашенка. Так, в 2011-му в інтерв'ю російському телеканалу він назвав Лукашенка брехуном, злодієм і невігласом: «Ніякий він не президент. Це людина, яка ненавидить свій народ. У кращому випадку він заслуговує справедливого суду». Через напружені стосунки з владою Міхалок кілька років тому переїхав в Україну.

При цьому влітку 2020 року Міхалок ніяк не коментував дії білоруської опозиції, яка об'єдналася на виборах проти Олександра Лукашенка, який беззмінно править країною 26 років. 9 серпня було оголошено, що Лукашенко виграв вибори з результатом понад 80% голосів, і це викликало масові вуличні протести. Однак і тоді Міхалок не зробив жодної заяви.

У зв'язку з цим прихильники обрушилися на музиканта з докорами в соцмережах: «Дивно, що ви – революціонер в текстах і затятий противник режиму Лукашенка, зберігаєте мовчання і спокій»; «Гей! «Воїн світла»! Ти де сховався? Твоя країна горить. Як ніколи потрібні твої пісні»; «Сергію, ти осліп і оглух?»; «Сдувся Міхалок. А я так в тебе вірив!»; «Чому Міхалок в своїх сторіз їсть салат з помідорів на дачі?»; «Революціонер фіговий».

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», у Білорусі загалом затримали чотирьох українців — Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від білоруської сторони якнайшвидше повернути їх додому. Про це йдеться в заяві Денісової.