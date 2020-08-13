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    Протести у Білорусі: Офіс президента вимагає звільнити затриманих українців

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    Білоруський ОМОН проводить затримання учасників акцій протестів по всій країні&nbsp; - Протести у Білорусі: Офіс президента вимагає звільнити затриманих українців
    Білоруський ОМОН проводить затримання учасників акцій протестів по всій країні 

    Затриманих українців досі не можуть знайти у СІЗО

    Офіс президента України вимагає від білоруської влади негайно звільнити затриманих напередодні у Мінську українських громадян Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

    Про це передає Офіс президента.

    У президента запевняють, що Рєуцький та Васильєв не брали участі в масових акціях, не мали з собою заборонених предметів чи матеріалів, тож затримали їх незаконно. Вони приїхали для отримання «достовірної інформації про те, що відбувається у Білорусі, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських ЗМІ».

    Відомо, що крім Рєуцького та Васильєва, затриманий ще один українець. 11 серпня не повернувся додому з роботи, а 12 серпня до його родичі звернулися консульства України в Бресті. Консульство встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника) і він зараз перебуває у місцевому СІЗО.

    Найближчим часом українські консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів, щоб з'ясувати усі обставини інциденту та надати необхідну консульсько-правову допомогу.

    На необхідності негайного звільнення всіх українських громадян, які нещодавно були затримані в Білорусі, наголосив і сам Володимир Зеленський.

    «Ми говоримо з МЗС, і вчора вони сконтактувалися з білоруською стороною... За сьогоднішньою статистикою, там затримано троє українських громадян. Зараз ведуться перемовини. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян в Україну», — сказав президент.

    Він також закликав утриматися від поїздок до Білорусі, поки ситуація там не стабілізується. Українські дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб.

    Також сьогодні МВС Білорусі повідомило, що силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів

    12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їхнє місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

    Станом на ранок 13 серпня відомо, що проти волонтерів благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва у Білорусі порушили кримінальну справу. Їм інкримінують участь в масових заворушеннях.

    13 серпня МЗС України повідомило, що у Бресті був затриманий ще один українець, його розшукують родичі. 

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