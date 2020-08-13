Затримання українців в Білорусі. Денісова вимагає повернути їх додому



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Білоруський ОМОН затримує учасників протесту

Білоруські силовики вже затримали чотирьох українців

У Білорусі загалом затримали чотирьох українців — Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від білоруської сторони якнайшвидше повернути їх додому.

Про це йдеться в заяві Денісової.

У ній вона звернулася до голови Комісії з прав людини білоруського парламенту Андрія Наумовича з проханням «забезпечити належний правовий захист» затриманим українцям.

Крім того, Денісова попросила Верховну комісарку ООН із прав людини Мішель Бачелет, президента МКЧХ Петера Маурера, голову ОБСЄ Еді Раму та інші міжнародні правозахисні організації посприяти в наданні такого захисту.

За словами омбудсменки, вона звернулася до посла Білорусі в Україні з проханням встановити місцеперебування затриманих українців (воно досі невідоме) й повідомити, чи чинили щодо них фізичний чи психологічний тиск.

«Вимагаю від білоруської сторони якнайшвидше повернути українців додому! Водночас приєднуюсь до закликів Міністерства закордонних справ України та прошу громадян України наразі утриматись від поїздок до Білорусі», - йдеться в заяві Денісової.

Також сьогодні МВС Білорусі повідомило, що силовики затримали вже майже сім тисяч учасників протестів.

12 серпня в Мінську затримали волонтерів української благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Реуцького і Євгенія Васильєва. Українців схопили міліціонери після того, як побачили, що ті знімають затримання перехожого, який просто переходив дорогу.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання українських волонтерів в столиці Білорусі Мінську. Їхнє місцезнаходження та умови утримання встановлюються.

Станом на ранок 13 серпня відомо, що проти волонтерів благодійної організації «Схід SOS» Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва у Білорусі порушили кримінальну справу. Їм інкримінують участь в масових заворушеннях.

13 серпня МЗС України повідомило, що у Бресті був затриманий ще один українець, його розшукують родичі.

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