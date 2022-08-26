Ще мінус 200: українські бійці «демілітаризували» базу окупантів у Кадіївці (фото)

Внаслідок удару, ймовірно, загинули близько 200 десантників

У тимчасово окупованій Кадіївці (Стаханов) Луганської області українські воїни знищили базу російських окупантів, яку вони облаштували у готелі «Донбас». Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Знову почуті молитви русні про «хоч каміння з неба»... Ну от прилетіло... Та так, що аж 200 по 200 рашистських ВДВшників. Далі буде», – йдеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що 21 серпня у Донецьку українські військові атакували базу проросійських бойовиків «П'ятнашки». Знайти та знищити її вдалося завдяки роботі українських журналістів і діяльності російського блогера Павла Кукушкіна.

25 серпня українські військові знищили на Південному напрямку 20 російських загарбників, два склади боєприпасів, а також вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку ЗС РФ.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 250 рашистів.