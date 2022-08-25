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Рашисти не зможуть використовувати: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти не зможуть використовувати: ЗСУ вдарили по Антонівському мосту 
Наші бійці спрацювали артилерією
фото з відкритих джерел

Ворог не зможе задіяти шляхопровід для перевезення техніки 

ЗСУ вранці 25 серпня вкотре вдарили по Антонівському мосту. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, інформує «Громадське».

«ЗСУ зробили все для того, щоб окупанти не могли використовувати міст для переправлення важкої техніки і боєприпасів», – зазначила вона.

Антонівський міст з'єднує Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню. Саме через цей шляхопровід рашисти перевозять свої боєприпаси, техніку та паливо. Загальна протяжність Антонівського мосту складає 1366 м, загальна ширина – 25 м, ширина проїзної частини – 20,5 м.

Наразі результати удару ще уточнюються, але командування вже має інформацію про те, що окупанти не можуть його ані використовувати, ані ремонтувати, «оскільки ремонтні бригади теж евакуйовані, усвідомлюючи, що вогневий контроль не припиняється».

Окупанти ж заявили, що ЗСУ намагались обстріляти міст із Himars, але «спрацювала ППО, проте є декілька влучань». 

Гуменюк наголосила, що вогневий контроль над Антонівським мостом продовжується. Удень у Telegram-каналах повідомляли про нові вибухи в районах мосту. У командуванні ці випадки поки не коментують. 

Нагадаємо, сьогодні вранці біля Антонівського мосту знову лунали вибухи.

Раніше повідомлялося, що українські бійці нанесли черговий удар по Антонівському мосту в окупованому Херсоні. Востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області у ніч на 14 серпня.

Перед цим стало відомо, що окупанти намагаються «залатати» Антонівський міст.

До слова, рашисти облаштовують під Херсоном плавучий міст, – британська розвідка.

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Теги: ЗСУ Херсонщина Антонівський міст

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