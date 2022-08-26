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На півдні ЗСУ знищили вузол зв'язку та два склади боєприпасів окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На півдні ЗСУ знищили вузол зв'язку та два склади боєприпасів окупантів
На півдні військові знищили вузол зв'язку ворожого десантного полку
фото з відкритих джерел

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому

За минулу добу українські військові знищили на Південному напрямку 20 російських загарбників, два склади боєприпасів, а також вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку ЗС РФ. Про це повідомляє у Фейсбуку Оперативне командування «Південь».

«Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли із ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари», – йдеться у повідомленні.

Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером загарбники завдали п’ять ударів по позиціях ЗСУ вздовж лінії бойового зіткнення. Серед українських захисників – без втрат.

Надвечір ворог ударив реактивними системами залпового вогню «Ураган» по Березнегуватській громаді на Миколаївщині. Зафіксовано влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.

Як зазначається, авіація ЗСУ вдарила по районах зосередження ворожих підрозділів та складу боєприпасів в Архангельському та Бурханівці, а також по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому. Підтверджені втрати ворога становлять: 20 військових, дві одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

«Штормова погода в Чорному морі змусила ворога скоротити кількість ракетоносіїв до двох – надводного та підводного – а відповідно і кількість «Калібрів» до 12», – додали в ОК «Південь».

Нагадаємо, цього року на нас чекають хороші новини, адже у війні настав переломний момент. Такими прогнозами поділилися міністр оборони Олексій Резніков і начальник Головне управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Я обізнаний оптиміст або добре поінформований, тому я маю певні позитивні надії, що в цьому році будуть хороші, приємні новини для всього українського суспільства та світу. Людям важливо побачити перемогу», – заявив Резніков.

Теги: ЗСУ війна окупанти

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