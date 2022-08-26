ЗСУ розгромили лігво бойовиків у Донецьку за «наводкою» рашистського блогера – ЗМІ

Батальйон окупантів «П'ятнашка» був створений у червні 2014 року

Російський пропагандист своїми докладними відео з бази бойовиків допоміг визначити її координати

21 серпня у Донецьку українські військові атакували базу проросійських бойовиків «П'ятнашки». Знайти та знищити її вдалося завдяки роботі українських журналістів і діяльності російського блогера Павла Кукушкіна. Про це йдеться у сюжеті Bihus.info.

Історія з виявленням бази почалася із похорону так званих волонтерів, які загинули в Шахтарську внаслідок ударів по складу боєприпасів. Ці «волонтери» привернули увагу журналістів, оскільки на їхній похорон прибув сам ватажок «ДНР» Денис Пушилін. Роспропаганда стверджувала, що вони допомагали мирним жителям і потрапили під обстріл. Однак, як з’ясувалося, насправді вони бійці сформованої у 2014 році бригади «П'ятнашки».

Журналісти проаналізували акаунти загиблих і «волонтерів», що вижили. Завдяки їхнім публікаціям удалося знайти базу. Після цього журналісти передали всі дані українським розвідникам. Уже 21 серпня базу було знищено влучним ударом українських ракет. Вдалося знищити як базу, а й склади з боєприпасами.

Журналісти змогли встановити розташування завдяки відео, знятих у одному з ангарів. Один із записів мав назву «У розташування «П'ятнашок» прибув хороший друг лідер байкерів «Нічні вовки». Ретельно переглянувши відео, журналісти з’ясували, що там постійно знаходилося багато зброї. На відео з похорону «волонтерів» також було видно ящики з боєкомплектом.

Виявилося, що пункт дислокації знаходиться на одному із підприємств. Російські окупанти перебували на території поряд в одній із будівель. Це допомогли встановити відео блогера Павла Кукушкіна.

У мережі також з’явилися відео того, який вигляд має база російського батальйону «П'ятнашка» у Донецьку після вибуху. На місці дислокації підрозділу, що воює проти України вже багато років, залишилися лише одні руїни. Відповідне відео опублікував журналіст Юрій Бутусов. Відомо, що внаслідок атаки ЗСУ у ворога велика кількість загиблих та поранених. Також було знищено багато техніки окупантів.

Батальйон «П'ятнашка» – незаконне збройне формування, сформоване переважно з абхазів, що під час війни на сході України воювало у лавах російських бойовиків. Формування входить до складу 100 мотострілецької бригади ЗС РФ. Створене воно було у червні 2014 року.

Нагадаємо, 24 серпня вранці у тимчасово окупованому Донецьку виникла пожежа у торговому центрі «Галактика». Він розташований по вул. Шутова у Кіровському районі.

23 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про «приліт» по будівлі т.зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна. Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

У понеділок, 22 серпня, близько 4 години ранку у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Вибухи прогриміли в Пролетарському районі Донецька. Місцеві мешканці, заявили, що палає склад боєприпасів.

21 серпня на світанку вибухнув склад боєприпасів у тимчасово окупованій Горлівці.