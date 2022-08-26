Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 46250 (+400) осіб ліквідовано;

танків – 1936 (+7) од;

бойових броньованих машин – 4251 (+6) од;

артилерійських систем – 1040 (+3) од;

РСЗВ – 272 (+0) од;

засоби ППО – 148 (+0) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 202 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 26 серпня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 серпня читайте тут.