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Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Українській бійці вже знищили 1936 танків ворога
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 46250 (+400) осіб ліквідовано;
  • танків – 1936 (+7) од;
  • бойових броньованих машин – 4251 (+6) од; 
  • артилерійських систем – 1040 (+3) од;
  • РСЗВ – 272 (+0) од;
  • засоби ППО – 148 (+0) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 202 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 26 серпня
Втрати окупантів станом на ранок 26 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 серпня читайте тут.

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Теги: окупанти ЗСУ війна

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