Ще мінус 400 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 400 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 250 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 46250 (+400) осіб ліквідовано;
- танків – 1936 (+7) од;
- бойових броньованих машин – 4251 (+6) од;
- артилерійських систем – 1040 (+3) од;
- РСЗВ – 272 (+0) од;
- засоби ППО – 148 (+0) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 202 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3162 (+2) од;
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 184-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донеччині окупанти не полишають спроб ведення наступу. А на півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.
Про ситуацію в регіонах станом на ранок 26 серпня читайте тут.
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