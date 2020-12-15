Ще один нардеп захворів на коронавірус
Народний депутат Андрій Герус захворів на коронавірус
Фото: Facebook
Він знаходиться на самоізоляції вдома
Народний депутат від «Слуги народу» і голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус захворів на коронавірус. Про це він повідомив у своєму Facebook.
«Отримав позитивний тест на Covid-19, відчуваю себе нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією родиною, діти переносять легше, практично безсимптомно», – написав Герус.
Нагадаємо, що спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19.