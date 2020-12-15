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    Події в Україні

    Ще один нардеп захворів на коронавірус

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    Народний депутат Андрій Герус захворів на коронавірус - Ще один нардеп захворів на коронавірус
    Народний депутат Андрій Герус захворів на коронавірус
    Фото: Facebook

    Він знаходиться на самоізоляції вдома

    Народний депутат від «Слуги народу» і голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус захворів на коронавірус. Про це він повідомив у своєму Facebook.

    «Отримав позитивний тест на Covid-19, відчуваю себе нормально, перебуваю вдома. Захворіли всією родиною, діти переносять легше, практично безсимптомно», – написав Герус.

    Нагадаємо, що спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19.

    Теги: депутат діти Андрій Герус коронавірус
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