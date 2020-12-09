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    Мер Одеси Труханов захворів на Covid-19

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    Геннадій Труханов захворів на Covid-19 - Мер Одеси Труханов захворів на Covid-19
    Геннадій Труханов захворів на Covid-19

    Труханов йде на самоізоляцію

    Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

    Про це Труханов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Отримав позитивний тест на Covid-19. У зв’язку з чим йду на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату», – написав він.

    За словами мера, у нього «самопочуття поки непогане».

    «Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв’язку і буду втелефонному режимі регулювати роботу міських служб», – написав він.

    На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.

    Як повідомлялося 2 грудня, пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото).

    3 грудня військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону міську лікарню № 5, де пацієнти скаржилися на невивезені тіла померлих.

    Теги: Одеса Геннадій Труханов коронавірус
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