Мер Одеси Труханов захворів на Covid-19

Труханов йде на самоізоляцію

Міський голова Геннадій Труханов повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це Труханов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Отримав позитивний тест на Covid-19. У зв’язку з чим йду на самоізоляцію – до одужання і отримання негативного результату», – написав він.

За словами мера, у нього «самопочуття поки непогане».

«Тому в будь-якому випадку залишаюся на зв’язку і буду втелефонному режимі регулювати роботу міських служб», – написав він.

На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомлялося 2 грудня, пацієнти одеської ковідної лікарні показали трупи, які просто лежать на коридорах (фото).

3 грудня військовослужбовці Національної гвардії взяли під охорону міську лікарню № 5, де пацієнти скаржилися на невивезені тіла померлих.