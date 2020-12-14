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    Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19

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    Кількість хворих на коронавірус у Верховній Раді зменшилася&nbsp; - Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19
    Кількість хворих на коронавірус у Верховній Раді зменшилася 
    Фото з відкритих джерел

    Верховна Рада планує працювати й при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня

    Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні на коронавірусну хворобу хворіє 21 депутат Верховної Ради. Також на ковід хворіють і 55 співробітників апарату парламенту.

    Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради.

    «Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в апараті Ради 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні, це 128 народних депутатів України. Станом на сьогодні (хворіють, - ред.) 21 парламентар і 55 співробітників апарату», - сказав Разумков.

    Раніше спікер заявив, що Верховна Рада буде працювати при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, в якому саме форматі буде працювати парламент.

    До слова, Рада у вівторок розгляне закони про відновлення повноважень НАЗК. Про це повідомив Разумков. 

    Тим часом коронавірус в Україні дещо пішов на спад. Зазначимо, що очільник МОЗ Максим Степанов пояснив це тим, що люди почали менше звертатися до медиків, щоб зробити тести.

    За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українцяЗдійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

    Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

    Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.


    Теги: Верховна Рада депутат карантин Дмитро Разумков парламент коронавірус
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