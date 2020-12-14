Разумков повідомив, скільки нардепів зараз хворіють на Covid-19

Верховна Рада планує працювати й при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні на коронавірусну хворобу хворіє 21 депутат Верховної Ради. Також на ковід хворіють і 55 співробітників апарату парламенту.

Про це він заявив у ході засідання погоджувальної ради.

«Станом на сьогодні перехворіло або хворіє в апараті Ради 211 співробітників. Серед народних депутатів, які перехворіли або хворіють сьогодні, це 128 народних депутатів України. Станом на сьогодні (хворіють, - ред.) 21 парламентар і 55 співробітників апарату», - сказав Разумков.

Раніше спікер заявив, що Верховна Рада буде працювати при жорсткому карантині, який буде діяти з 8 по 24 січня 2021 року. Однак поки не відомо, в якому саме форматі буде працювати парламент.

До слова, Рада у вівторок розгляне закони про відновлення повноважень НАЗК. Про це повідомив Разумков.

Тим часом коронавірус в Україні дещо пішов на спад. Зазначимо, що очільник МОЗ Максим Степанов пояснив це тим, що люди почали менше звертатися до медиків, щоб зробити тести.

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

Зазначимо, що глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном. Адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.



