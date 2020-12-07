Садовий захворів на Covid-19

Андрій Садовий: Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі

Андрій Садовий повідомив про позитивний тест на коронавірус

Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус Covid-19. Про це Садовий повідомив у Facebook.

«Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте», – написав Садовий.

Мер Львова додав, що температури в нього наразі немає, він працює онлайн.

На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.

З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.