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    Садовий захворів на Covid-19

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    Андрій Садовий:&nbsp;Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі - Садовий захворів на Covid-19
    Андрій Садовий: Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі
    Фото: прес-служба Львівської міської ради

    Андрій Садовий повідомив про позитивний тест на коронавірус

    Міський голова Львова Андрій Садовий захворів на коронавірус Covid-19. Про це Садовий повідомив у Facebook.

    «Позитивний ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це мало статись. Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Зранку здав аналізи – результат ви вже знаєте», – написав Садовий.

    Мер Львова додав, що температури в нього наразі немає, він працює онлайн. 

    На коронавірус також перехворіли президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, мер Києва Віталій Кличко.

    З кінця листопада уряд розглядає можливість введення в України посиленого карантину через стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

    4 грудня очільник МОЗ Максим Степанов запропонував уряду ввести локдаун із початку січня, строком на три тижні.

    Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що карантин в Україні можуть посилити на початку січня. Мова йде про посилення обмежень, а не повний локдаун.

    Теги: Андрій Садовий Львів коронавірус
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