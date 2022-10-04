Штраф і 10 діб арешту. Російський суд покарав жінок за виконання «Червоної калини»

«Місіс Крим - 2022» Ольга Валєєва оштрафована судом на 40 тис. рублів за виконання пісні «Червона калина»

Російський суд оштрафував "Місіс Крим - 2022" Ольгу Валєєву на 40 тисяч рублів за виконання пісні «Червона калина».

Подруга Валєєвої, разом з якою вони виконували пісню, отримала 10 діб арешту. За інформацією джерела, покарання для Валєєвої було менш суворим, оскільки вона має неповнолітніх дітей.

Жінок визнали винними у скоєнні адміністративних правопорушень за двома статтями – про дискредитацію збройних сил РФ (20.3.3 КоАП РФ) та про пропаганду символіки екстремістських організацій (20.3 КоАП РФ).

Відзначимо, що сама ж Ольга Валєєва заявила, що виконувала пісню без злого наміру і не хотіла спровокувати скандал.

Додамо, що нещодавно колишня полтавчанка Ольга Валєєва зіткнулася з хейтом своєї зовнішності.

Читайте також: Викинути з Криму! Росіяни бісяться через «Червону калину», яку заспівала «місіс Крим»